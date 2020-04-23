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«Казанка» опубликовала видео, посвященное скончавшемуся воспитаннику «Локомотива» Самохвалову

15:58
Иннокентий Самохвалов. Фото vk.com/fckazanka
Иннокентий Самохвалов. Фото vk.com/fckazanka
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«Казанка» в своем официальном Twitter опубликовала видео в память о скончавшемся защитнике команды Иннокентии Самохвалове.

22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причина смерти — сердечная недостаточность.

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