«Казанка» опубликовала видео, посвященное скончавшемуся воспитаннику «Локомотива» Самохвалову
15:58
«Казанка» в своем официальном Twitter опубликовала видео в память о скончавшемся защитнике команды Иннокентии Самохвалове.
22-летнему футболисту фарм-клуба «Локомотива» стало плохо во время индивидуальной тренировки. Причина смерти — сердечная недостаточность.
Сегодня мы простились с Кешей.— ФК «Казанка» Москва ? (@fckazanka) April 23, 2020
Случившееся до сих пор не укладывается в голове...
Спасибо за все ваши слова поддержки!
Памяти Иннокентия Самохвалова ?? pic.twitter.com/tdn1H4B5TN