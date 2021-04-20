Баста поставил цель перед СКА выйти в ФНЛ

Владелец СКА из Ростова-на-Дону Василий Вакуленко (рэпер Баста) заявил, что перед клубом стоит цель выйти в ФНЛ.

«Цель — первый дивизион (ФНЛ. — Прим. «СЭ»), конечно. В этом году? Посмотрим. У нас много технических вещей, которые надо выполнить, — детская школа, свой стадион.

Этого очень давно не было. Помимо хорошей игры, есть много нюансов. Инвестирую ли я свои средства? По-разному бывает, когда-то спонсоры, когда-то свои средства", — приводит слова Басты ТАСС.

СКА из Ростова-на-Дону выступает в группе 1 ПФЛ и занимает в турнирной таблице пятое место с 46 очками.