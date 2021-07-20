«Амкар» стартовал во втором дивизионе с победы над барнаульским «Динамо»

В матче первого тура ФНЛ 2 «Амкар» на выезде победил барнаульское «Динамо» (1:0).

Единственный мяч на 18-й минуте забил Михаил Горелишвили. Пермский клуб был расформирован в 2018 году из-за финансовых проблем. В 2020 году «Амкар» был воссоздан и начал выступления в третьем дивизионе.

Россия. ФНЛ 2. Группа 4 («Урал-Приволжье»)

1-й тур

«Динамо Брл» (Барнаул) — «Амкар» (Пермь) — 0:1 (0:1)

«Иртыш» (Омск) — «Зенит Иж» (Ижевск) — 2:1 (1:0)

«Звезда П» (Пермь) — «Новосибирск» — 1:1 (1:1)