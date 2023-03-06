Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 18:08

Губерниев — о новой должности Широкова: «Считаю его нерукопожатным персонажем в российском футболе. Позор «Сатурну»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о назначении бывшего хавбека сборной России Романа Широкова на должность генерального директора «Сатурна».

«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу — это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», — цитирует Губерниева Metaratings.ru.

Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/06 и забил три гола в чемпионате России.

Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре клуба.

Источник: https://metaratings.ru/news/guberniev-shirokov-nerukopozhatnyi-personazh-ego-naznachenie-pozor-saturnu-i-vsemu-rossiiskomu-futbolu-233330/
Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
Дмитрий Губерниев
3
8
Читайте также
«Думаю, у нас еще будет много финалов»: Медведев и Рублев обменялись признаниями
Легендарная Чусовитина выиграла две медали на Кубке мира. 47-летняя гимнастка в отличной форме
Путин предложил тиражировать идею социальных паспортов семей мобилизованных
«Русская весна» сообщила о переброске ВСУ под Артемовск бронемашин из ОАЭ
Владимир Зеленский и командование украинской армии отказались отходить из Артемовска
Гепатолог назвала способ защититься от болезней печени
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гаджиев: «Широкову доверили такой пост не за его скандальные проступки, а за футбольное прошлое»
Новости
RSS RSS
Все новости