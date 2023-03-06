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Гаджиев: «Широкову доверили такой пост не за его скандальные проступки, а за футбольное прошлое»

Алина Савинова
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Российский тренер Гаджи Гаджиев высказался о назначении на пост генерального директора «Сатурна» экс-футболиста сборной России Романа Широкова.

«Я Романа знаю. Когда в «Крыльях» работал, он тренировался у нас по просьбе друзей. Я хотел его оставить, но не удалось, потому что были разногласия по этому вопросу с руководством клуба. Что я могу сказать по поводу его назначения? Наш народный артист Валентин Гафт сказал: «Зажглась на небе новая звезда — ее зажгли, конечно, хулиганы». Толстой говорил, что нельзя судить о человеке категорично. Кто-то был умный — стал дураком, кто-то был здоров — заболел. Знаете как, все меняется в этой жизни. Возраст так или иначе накладывает свой отпечаток. Чем взрослее человек, тем он сдержаннее, менее подвержен эмоциям. Доверили Широкову такой пост не за его скандальные проступки, а за футбольное прошлое. Будем надеяться, он стал спокойнее, справится», — приводит «РБ Спорт» слова Гаджиева.

Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/06 и забил три гола в чемпионате России.

Ранее занимавший должность директора «Сатурна» Константин Климов продолжит работу в структуре клуба.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/gadzhi-gadzhiev-shirokova-naznachili-direktorom-saturna-ne-za-ego-skandal-ny-e-vy-hodki-s-vozrastom-on-stal-spokojnee/
Роман Широков
Футбол
ФК Сатурн
Гаджи Гаджиев
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