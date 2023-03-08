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Ари: «Если бы Широков позвал в «Сатурн», я бы обязательно приехал»

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Бывший форвард «Спартака» и сборной России Ари признался, что приехал бы в «Сатурн», если бы туда его позвал новый генеральный директор клуба Роман Широков.

Роман Широков. Роман Широков стал генеральным директором «Сатурна»

«Если бы Широков позвал в «Сатурн», я бы обязательно приехал. Конечно, при условии предоставления хорошего контракта.

Роман — хороший, добрый человек. Никогда не замечал за ним ничего плохого, грубого. Он всегда придет на помощь, поддержит, поэтому с удовольствием помог бы ему", — приводит слова Ари Sport24.

Широков выступал за «Сатурн» в сезоне-2005/06 и забил три гола в чемпионате России.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-08-ari-yesliby-shirokov-pozval-v-saturn-yaby-obyazatelno-priyekhal
Арикленес да Силва Феррейра (Ари)
Роман Широков
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