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Сегодня, 22:58

Футбольный клуб «Чита» прекращает выступление на профессиональном уровне

Иван Шитик
Корреспондент
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Футбольный клуб «Чита», выступавший во втором дивизионе первенства Футбольной национальной лиги (ФНЛ-2), снялся с участия в чемпионате, сообщает пресс-служба клуба.

«ФК «Чита» прекращает выступление на профессиональном уровне...

Из-за недостаточного финансирования клубом принято решение отказаться от участия в новом сезоне Второй лиги Первенства России по футболу.

Представители «быков» также сообщили, что свое существование продолжит «Чита-М» (молодежка) и все команды Детского футбольного центра клуба.

RE: Теперь непонятно, какая судьба ждет весь наш футбол... Прискорбно, товарищи. Этот день мы запомним как по-настоящему черный в истории всего Забайкальского края", — говорится в заявлении.

В прошлом сезоне «Чита» заняла предпоследнее, 8-е место в турнирной таблице подгруппы В второй группы ФНЛ-2.

Источник: https://vk.com/fc_chita_forever
ФК Чита
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