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Экс-игрока «Зенита» Астафьев, заболевший коронавирусом, рассказал о своем самочувствии

11:27
Максим Астафьев. Фото ФК «Ленинградец».
Максим Астафьев. Фото ФК «Ленинградец».
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Полузащитник «Ленинградца» Максим Астафьев рассказал о своем самочувствии. Ранее у бывшего игрока «Зенита» диагностировали коронавирус.

— Симптомы у меня по-прежнему отсутствуют, чувствую себя хорошо, читаю Анну Каренину, смотрю хорошее кино, — приводит слова Астаьева официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте». —  Тем не менее, считаю очень важным сказать: вирус — это не шутка! Ситуацию нужно воспринимать серьезно и принимать все меры предосторожности. Ограничьте социальные контакты, не посещайте общественных мест, почаще мойте руки! Проявите выдержку и оставайтесь дома. Это реально спасет жизни.

Случаи заболевания коронавирусом выявлены на территории 177 стран. В общей сложности было зафиксировано 723 740 случаев заболевания COVID-19. Умерли 34 018 человек, выздоровели — 152 042.

Наибольшее количество случаев коронавируса было зафиксировано в США (143 025), Италии (97 689) и Китае (82 152). Наибольшее количество умерших от коронавируса — в Италии (10 779), Испании (6 803) и Китае (3 186).

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Дополнительная информация:

https://vk.com/leningradecfc

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