Евсеев рассказал, кого попросил оставить в «Шиннике»

Новый главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал, кого решил оставить в клубе.

«Когда я приехал в Ярославль, то первое, что сказал: «Лидеров надо оставить». В первую очередь — Низамутдинова. Эльдар пригодится любой команде ФНЛ, с его опытом, пониманием игры, чутьем в завершающей фазе. Их связка с Самодиным была успешной, каждый по 10 голов за сезон забивал, было взаимопонимание. Но сейчас надо уже наигрывать связи с молодыми игроками, найти понимание на поле. Новые футболисты это новая структура игры, новые партнеры, новые требования к команде. И в Низамутдинове вижу не только футболиста, но и помощника в общении между тренерами и игроками. Он в Ярославле стал своим, у него хорошие человеческие качества и я на него рассчитываю», — написал Евсеев в Instagram.

Кроме этого 45-летний специалист отметил, что уже поставил новичкам, приходящим в клуб, определенные цели и требования, которым им нужно будет соответствовать.

«Мне было важно оставить в «Шиннике» не только Низамутдинова, но и еще нескольких лидеров. Тех, кто проявил себя здесь не в одном сезоне. С руководством есть понимание, хороший контакт, здесь разногласий не возникло. На первом сборе новичков особо и не было, а на втором они появились. С кем-то уже заключены контракты, с кем-то их скоро подпишут. Ставятся определенные цели на сезон, есть конкретные требования и важно не ошибиться в каждом. В людях я уверен, что касается команды, она уже есть, но в тот футбол, который я хочу видеть, «Шинник» еще не играет. Работаем. Завтра матч с «Ахматом». Учимся, тренируемся, растем», — подытожил тренер.

«Шинник» объявил о назначении Евсеева на пост главного тренера 1 июня 2021 года. По данным «СЭ», специалист заключил соглашение с ярославским клубом до лета 2023 года. По итогам прошлого сезона команда вылетела из ФНЛ в ПФЛ.