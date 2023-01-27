Экс-футболист «Боруссии» Бут рассказал, как отказался от российского гражданства
Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в свое время отказался от российского гражданства.
— Вот закончили вы играть, вернулись в Россию. Тренером хотели поработать?
— Да, я даже лицензию получил. Начал помогать в дубле «Черноморца». Но двух месяцев хватило, чтобы понять — не мое! Спортивный директор — другое дело.
— Давно на этой должности?
— Лет шесть. Уезжал за границу продлевать визу. У меня ж немецкое гражданство.
— Разве не два паспорта?
— Один, немецкий. Но синего цвета — так как постоянное место жительства в России.
— Два иметь нельзя?
— Это с Грецией двойное гражданство допускалось. Со Швецией. Но не с Германией.
— Зачем брали немецкое гражданство?
— Тогда же кругом были лимиты. В Англию или Шотландию с российским паспортом не устроишься. Если не заигран за сборную. А с ней у меня не сложилось.
— Немецкий паспорт решал все вопросы?
— Разумеется! Я же вел переговоры с «Болтоном», «Хартсом»...
— Наверняка пришлось писать отказ от российского гражданства.
— Да, пошел в российское посольство и написал.
— Кто-то вас отговаривал от этого шага?
— Нет. Считаю, поступил правильно. В душе-то я русский — а это самое главное! Что у тебя за паспорт — не имеет никакого значения.