Экс-футболист «Боруссии» Бут рассказал, как отказался от российского гражданства

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, почему в свое время отказался от российского гражданства.

— Вот закончили вы играть, вернулись в Россию. Тренером хотели поработать?

— Да, я даже лицензию получил. Начал помогать в дубле «Черноморца». Но двух месяцев хватило, чтобы понять — не мое! Спортивный директор — другое дело.

— Давно на этой должности?

— Лет шесть. Уезжал за границу продлевать визу. У меня ж немецкое гражданство.

— Разве не два паспорта?

— Один, немецкий. Но синего цвета — так как постоянное место жительства в России.

— Два иметь нельзя?

— Это с Грецией двойное гражданство допускалось. Со Швецией. Но не с Германией.

— Зачем брали немецкое гражданство?

— Тогда же кругом были лимиты. В Англию или Шотландию с российским паспортом не устроишься. Если не заигран за сборную. А с ней у меня не сложилось.

— Немецкий паспорт решал все вопросы?

— Разумеется! Я же вел переговоры с «Болтоном», «Хартсом»...

— Наверняка пришлось писать отказ от российского гражданства.

— Да, пошел в российское посольство и написал.

— Кто-то вас отговаривал от этого шага?

— Нет. Считаю, поступил правильно. В душе-то я русский — а это самое главное! Что у тебя за паспорт — не имеет никакого значения.