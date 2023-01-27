Владимир Бут: «Убили отца в понедельник. А в среду он должен был лететь в Москву к Кобзону. На переговоры по бизнесу»

Экс-полузащитник дортмундской «Боруссии», победитель Лиги чемпионов-1996/97, а сейчас спортивный директор «Черноморца» Владимир Бут, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об убийстве отца. Владимира Бута-старшего, который был вице-президентом новороссийского клуба, застрелили в 1993 году.

— Время спустя часто что-то открывается. В истории с гибелью отца появились неожиданные факты?

— Нет. Дело завели — потом тихо закрыли. Было то ли три, то ли четыре версии. 1993 год, в разгаре приватизация. Но мне-то отец ничего не рассказывал! Ну и на кого думать?

— Вы маленький.

— Почему? Мне 16 лет! Уже соображал. Просто занимался совсем другим. Школа, футбол, фортепиано...

— Разносторонний вы человек.

— Да и папа был разносторонний. Например, близко дружил со Львом Лещенко. Убили отца 27 сентября, в понедельник. А в среду он должен был лететь в Москву к Иосифу Кобзону. На переговоры по бизнесу. Билет остался, до сих пор у нас лежит. Так что версий миллион. Может, газовые дела. А может, что-то в порту...

— Футбол исключаете?

— Кто ж знает? Тогда «Черноморец» бился за выход в высшую лигу. Не пустил наверх владикавказский «Автодор». В который были вкачаны большие деньги. У отца было столько дел — каждое могло обернуться выстрелом. Начальник Горгаза, постоянно встречи, люди рядом...

— У него была охрана?

— Там получилось как? В Анапе местный «Спартак» принимал «Автодор», которому обязательно надо было выигрывать. Вдруг понеслись слухи, что хозяева будут матч сдавать. Отец поехал смотреть. Это было воскресенье. В понедельник в восемь утра пошел на работу. От нашей квартиры три минуты пешком.

— Без охраны?

— Так он не собирался в тот день на службу — но кто-то позвонил на домашний! Быстро оделся и ушел, не вызывая охранников и водителя. По пути застрелили.

— Кто звонил — узнали?

— Нет. Отец, уходя, ничего не сказал.

— Утро, центр города, полные улицы народа — и никто не видел убийцу?

— Скорее всего, он скрылся через сквер. Там сквозные дворы. Ими и ушел.

— Вам кто сказал о случившемся?

— Я же первый отца и увидел!

— Мы думали, ваш старший брат по пути в школу наткнулся.

— Нет, я! Вижу — человек лежит в крови. В ужасе делаю пару шагов, оборачиваюсь и понимаю, что это папа.