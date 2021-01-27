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Денис Попов утвержден главным тренером ростовского СКА

16:03
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Денис Попов был утвержден на должности главного тренера СКА (Ростов-на-Дону), сообщает официальный сайт клуба. Он заменил на этой должности Владимира Усина.

Попов — чемпион России, двукратный обладатель Кубка страны в составе ЦСКА присоединился к тренерскому штабу ростовских армейцев в январе 2020 года. До этого работал в майкопской «Дружбе» и минском «Динамо».

Команда занимает пятое место в первой группе Олимп-ПФЛ, набрав 31 очко в 15 матчах.

Дополнительная информация:

https://www.fcskarostov.ru/article.asp?id=Denis-Popov-utverzhden-glavnym-trenerom-364

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