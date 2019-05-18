"Чайка" после скандальной игры с "Черноморцем" забила 5 голов "Ангушту"

"Чайка" разгромила "Ангушт" в матче 28-го тура группы "Юг" Олимп-ПФЛ. Клуб из Песчанокопского в нынешнем сезоне еще не проиграл ни одного из 26 матчей (19 побед, 7 ничьих).

На 1 очко от "Чайки" отстает "Урожай", разгромивший владикавказский "Спартак" - 5:2.

В предыдущем туре "Чайка" провела скандальную игру с "Черноморцем" (3:1). РФС обратился в МВД с просбой проверить встречу на предмет неспортивного характера.

Первенство России

Олимп - ПФЛ

Группа "Юг"

28-й тур

"Спартак" (Нальчик) - "Динамо" (Ставрополь) - 0:0

"Ангушт" (Назрань) - "Чайка" (Песчанокопское) - 0:5 (0:3)

Голы: Хохлачев, 1 (0:1). Хохлачев, 34 (0:2). Подбельцев, 40 (0:3). Дубовой, 52 - с пенальти (0:4). Белоус, 82 (0:5).

Удаление: Семейкин (Ч), 43.

"Биолог-Новокубанск" (Прогресс) - СКА (Ростов-на-Дону) - 2:1 (0:1)

Голы: Кондрюков, 2 (0:1). Малыш, 69 - с пенальти (1:1). Малыш, 88 (2:1).

Удаление: Клыша (С), 60.

"Черноморец" (Новороссийск) - "Дружба" (Майкоп) - 2:0 (1:0)

Голы: Агаронян, 44 (1:0). Ахмеджанов, 63 (2:0).

"Волгарь" (Астрахань) - "Машук-КМВ" (Пятигорск) - 3:0 (2:0)

Голы: Пугачев, 39 (1:0). Пугачев, 42 (2:0). Степанов, 84 (3:0).

"Урожай" (Краснодар) - "Спартак" (Владикавказ) - 5:2 (2:0)

Голы: Сысуев, 25 (1:0). Мурачев, 45 (2:0). Нуров, 72 (3:0). Кучиев, 79 (3:1). Нежелев, 81 (4:1). Жабкин, 90 (4:2). Калмыков, 90+3 (5:2).

"Краснодар-3" (Краснодар) - "Легион Динамо" (Махачкала) - 1:2 (1:2)

Голы: Коломийцев, 25 (1:0). Магомедов, 35 (1:1). Богатырев, 45 (1:2).