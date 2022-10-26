Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 22:20

Бывший спортивный директор «Ротора»: «Предложил Стукалову Гаглоева — он отказался»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Новости

Бывший спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко оценил свою работу по комплектованию команды.

— Давайте поговорим о вашем непосредственном участке работы. Вы довольны тем, как провели селекцию перед стартом сезона?

— Да. Не только я, но и коллеги, эксперты полагают, что с таким составом «Ротор» мог бы играть в первой лиге, в нижней части таблицы. Решения по новичкам принимались коллегиально. Совместно с главным тренером. Нескольких игроков, которых предлагал главный тренер, я не одобрил. И наоборот.

— Например?

— В частности, Гаглоев, который сейчас является лидером «КАМАЗа» и одним из самых результативных игроков первой лиги. Это была моя креатура. Но Стукалов не хотел видеть его в составе.

— Чем мотивировал?

— Тем, что он плохо возвращается назад, не отрабатывает в обороне. Кроме того, я предлагал нападающего Михаила Маркина, который сейчас забил 12 голов в 10 матчах за «Ленинградец», но Стукалов забраковал эту кандидатуру.

Щербаченко работал в «Роторе» с конца июня нынешнего года. Ранее он рассказал «СЭ», почему решил покинуть клуб.

Федор Щербаченко. Скандал в «Роторе». Почему спортдиректор ушел, а тренер остался? Выйдет ли команда в первую лигу?

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона 0
Бавария 2
Перерыв

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
Футбол
ФК Ротор
Федор Щербаченко
0
Читайте также
Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
Непомнящий и Карлсен провалились на старте ЧМ по шахматам Фишера. Оба допустили нехарактерные «зевки»
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший спортивный директор «Ротора» Щербаченко объяснил, почему покинул клуб
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости