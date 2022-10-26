Бывший спортивный директор «Ротора»: «Предложил Стукалову Гаглоева — он отказался»

Бывший спортивный директор «Ротора» Федор Щербаченко оценил свою работу по комплектованию команды.

— Давайте поговорим о вашем непосредственном участке работы. Вы довольны тем, как провели селекцию перед стартом сезона?

— Да. Не только я, но и коллеги, эксперты полагают, что с таким составом «Ротор» мог бы играть в первой лиге, в нижней части таблицы. Решения по новичкам принимались коллегиально. Совместно с главным тренером. Нескольких игроков, которых предлагал главный тренер, я не одобрил. И наоборот.

— Например?

— В частности, Гаглоев, который сейчас является лидером «КАМАЗа» и одним из самых результативных игроков первой лиги. Это была моя креатура. Но Стукалов не хотел видеть его в составе.

— Чем мотивировал?

— Тем, что он плохо возвращается назад, не отрабатывает в обороне. Кроме того, я предлагал нападающего Михаила Маркина, который сейчас забил 12 голов в 10 матчах за «Ленинградец», но Стукалов забраковал эту кандидатуру.

Щербаченко работал в «Роторе» с конца июня нынешнего года. Ранее он рассказал «СЭ», почему решил покинуть клуб.