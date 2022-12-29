Экс-игрок «Ротора»: «Как я мог сдавать матч, когда меня уже заменили?!»

Бывший полузащитник «Ротора» Олег Алейник в интервью «СЭ» прокомментировал слухи о том, что ряд игроков волгоградской команды сдавали матчи в первой части сезона.

— Так почему убрали из клуба спортивного директора Щербаченко?

— Алексей Борисыч Стукалов захотел здесь власть поиметь. Вот и все. К Щербаченко вопросов нет никаких нет. Он вел качественную работу по селекции, по привлечению болельщиков. Все чисто, без интриг. Скажу больше: при нем впервые за долгое время в «Роторе» не было ни откатов, ни поборов.

А Стукалов занервничал после поражений, понял, что его могут убрать самого. Он с этим был не согласен, остался. В итоге Федор Анатольевич взял на себя ответственность за неудачные результаты и покинул «Ротор».

Но потом кто-то где-то запустил информацию, что Щербаченко ставил своих игроков в состав, из-за чего «Ротор» и потерпел три поражения...

Бред какой-то! Кого он ставил? Меня? Смотрите: «Ротор» проиграл «Алании», «СКА-Ростову» и Нальчику. Я играл только против «СКА». Мы пропустили во втором тайме, когда меня уже на поле не было. И кто сдавал этот матч? Хотя именно меня потом обвинили во всех смертных грехах. Как?! Если меня не было на поле. И не я же не забил два пенальти в матче с «Аланией»...

Так кто же сдавал игры? И была ли вообще сдача? Как можно поверить в то, что Щербаченко просил меня сдать матчи? Мне 33 года, я всю жизнь в футболе. Хоть раз кто-то сказал, что играю какие-то странные матчи? Мы можем обратиться в РФС. Давайте я, Мартусевич, Козлов с одной стороны и Стукалов с другой пройдут проверку на полиграфе. Для меня это вообще не вопрос. Знаю, что я прав. Другого варианта не вижу. Если Стукалов хочет меня как-то осквернить, то я буду защищаться. Да и вообще определение состава — прерогатива только главного тренера!

— Говорили, что Щербаченко предлагали стать главным тренером.

— Хуже точно бы не было. У него все команды играющие. Думаю. «Ротор» играл бы при нем в более зрелищный футбол.

— А вы думаете, что именно от Стукалова пошла информация о том, что Щербаченко ставил своих футболистов в состав, чтобы они проигрывали матчи?

— Послушайте. Стукалов сам говорил, что у него нет к нам доверия после определенных игр. Делайте выводы сами. Я свои выводы по Стукалову сделал. То, как он со мной поступил, и с другими ребятами тоже...

— Обманул?

— Он сам себя обманул.

— В смысле?

— Какая у него задача? Выйти в первую лигу.

— Не выполнит?

— «Ротор» сейчас на третьем месте. Шансов выполнить задачу нет. «Черноморец» прилично выглядит, укрепляет состав. А в «Роторе» в результате всех этих дел главного тренера просто не осталось коллектива...