«Готов к проверке на полиграфе». Отчисленный из «Ротора» футболист отвечает на обвинения в договорняках

Теперь уже бывший полузащитник «Ротора» Олег Алейник рассказал «СЭ», что происходит с волгоградской командой.

— «Ротор» не чужой для вас клуб, однако последнее пребывание в нем удачным для вас не назовешь. С вами расстались после первой части сезона при довольно загадочных обстоятельствах. Почему?

— Просто одному человеку не нужны в команде люди со своей позицией и своим мнением. Он решил избавиться от меня, Козлова, Мартусевича... У меня только такое объяснение. Вроде все хорошо шло поначалу. А потом у этого человека что-то случилось в голове... Резко все поменялось в его настроении.

— Человек — это главный тренер команды Алексей Стукалов?

— Конечно. Именно он.

— Но ведь «Ротор» очень бодро стартовал в этом сезоне, набирал очки. Что произошло потом?

— Большинство игроков — молодые ребята. Они ранее не выступали на таком великолепном стадионе, какой есть в Волгограде, при такой отличной поддержке зрителей. Считаю, в первых турах они играли на эмоциях, на кураже, побеждали. Пошло-поехало. И коллектив, казалось, был довольно сплоченный. Но как только потерпели первое поражение — от «Алании-2» — Стукалов начал делать что-то не совсем объяснимое. Тасовать состав, ставить своих людей и так далее.

— Не помогло?

— Сыграли вничью с «Дружбой», и мне позвонил главный тренер. Сказал, что хочет поставить меня в стартовый состав на матч с махачкалинским «Легионом». Ответил ему: «Я готов. Не вопрос. Мы выиграем этот матч». В итоге победили с крупным счетом, а меня почему-то опять убрали из состава...

Олег Алейник. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Почему?

— Никто ничего не объяснил! Но негативные процессы в клубе и команде уже пошли. Вскоре у Стукалова начались разногласия со спортивным директором Федором Щербаченко.

— Из-за чего?

— Стукалов хотел полной власти, всех полномочий, как-то завидовал, что ли, Щербаченко. На Федора Анатольевича оказывалось давление со стороны руководства, так как ни качество игры, ни результат никого не устраивали. Щербаченко прикрывал Стукалова длительное время, но затем понял, что это ни к чему хорошему не приведет.

Вот говорят, что Щербаченко кричал на игроков в раздевалке... Этого я никогда не слышал. Выдумки чистой воды. Нет, Щербаченко просто заходил и подбадривал. Не более того. Просто дело в том, что Стукалов хотел все взять в свои руки. Это его непонятные амбиции. Что ж, он своего добился...

— Почему все-таки с вами решили расстаться?

— Мне позвонил помощник Стукалова и сказал: «Олег, мы на тебя больше не рассчитываем. Ты в возрасте». Я удивился: «Ребят, мне 33 года, я спокойно играю во второй лиге. Я выводил «Ротор» и в ФНЛ, и в ПФЛ, а вы мне рассказываете, что я не подхожу по качествам...»

— А он?

— «На твою позицию рассматриваем других игроков». Вот и все. Со Стукаловым мы говорили лишь один раз по телефону, уже когда убрали Щербаченко. Стукалов мне сказал: «Олег, давай все забудем. Я тебе буду давать игровое время, но ты мне должен помогать». Мне «Ротор» не безразличен, я готов биться за город, болельщиков, команду. Но на следующий день Стукалов попросил меня записать видео или аудиообращение в его поддержку после ухода Щербаченко.

— А вы?

— Отказался. Я же пришел в «Ротор» играть в футбол и выполнять задачу, а не давать интервью в чью-то поддержку. Ну вот и все... На следующий день меня, Мартусевича и Козлова уведомили, что мы теперь работаем по индивидуальному плану. Мы месяц тренировались одни, а Стукалов избегал встречи с нами, не общался...

Федор Щербаченко. Александр Федоров, Фото «СЭ»

— Так почему убрали из клуба Щербаченко?

— Алексей Борисович Стукалов захотел здесь власть поиметь... Вот и все. К Щербаченко вопросов никаких нет, он вел качественную работу по селекции, по привлечению болельщиков. Все чисто, без интриг. Скажу больше: при нем впервые за долгое время в «Роторе» не было ни откатов, ни поборов.

А Стукалов занервничал после поражений, понял, что его могут убрать самого. Он с этим был не согласен, остался. В итоге Федор Анатольевич взял на себя ответственность за неудачные результаты и покинул «Ротор».

Но потом кто-то где-то запустил информацию, что Щербаченко ставил своих игроков в состав, из-за чего «Ротор» и потерпел три поражения...

Бред какой-то! Кого он ставил? Меня? Смотрите: «Ротор» проиграл «Алании», «СКА-Ростову» и Нальчику. Я играл только против «СКА». Мы пропустили во втором тайме, когда меня уже на поле не было. И кто сдавал этот матч? Хотя именно меня потом обвинили во всех смертных грехах... Как?! Если меня не было на поле. И не я же не забил два пенальти в матче с «Аланией»...

Так кто же сдавал игры? И была ли вообще сдача? Как можно поверить в то, что Щербаченко просил меня сдать матчи? Мне 33 года, я всю жизнь в футболе. Хоть раз кто-то сказал, что играю какие-то странные матчи? Мы можем обратиться в РФС. Давайте я, Мартусевич, Козлов с одной стороны и Стукалов с другой пройдут проверку на полиграфе. Для меня это вообще не вопрос. Знаю, что я прав. Другого варианта не вижу. Если Стукалов хочет меня как-то осквернить, то я буду защищаться. Да и вообще определение состава — прерогатива только главного тренера!

Алексей Стукалов. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

— Говорили, что Щербаченко предлагали стать главным тренером.

— Хуже точно бы не было. У него все команды играющие. Думаю, «Ротор» играл бы при нем в более зрелищный футбол.

— А вы думаете, что именно от Стукалова пошла информация про то, что Щербаченко ставил своих футболистов в состав, чтобы они проигрывали матчи?

— Послушайте, Стукалов сам говорил, что у него нет к нам доверия после определенных игр. Делайте выводы сами. Я свои выводы по Стукалову сделал. То, как он со мной поступил, и с другими ребятами тоже...

— Обманул?

— Он сам себя обманул.

— В смысле?

— Какая у него задача? Выйти в первую лигу.

— Не выполнит?

— «Ротор» сейчас на третьем месте. Шансов выполнить задачу нет. «Черноморец» прилично выглядит, укрепляет состав. А в «Роторе» в результате всех этих дел главного тренера просто не осталось коллектива...

— «Ротор» справедливо критикуют за то, что при Стукалове он играет в незрелищной манере?

— Вся вторая лига об этом говорит. С таким подбором игроков и такими условиями показывать такой футбол... Если идем на третьем месте, то значит, что-то сломалось. Интересно, если команда не выйдет в первую лигу, кто ответит за этот результат при таком бюджете?

На днях губернатор заявил, что «Ротору» не нужны никакие революции. Я с этим утверждением согласен, вот только революция уже произошла. И к чему она привела? Сейчас в «Роторе» нет человека, вокруг которого могли бы объединиться и болельщики, и игроки. Честно говоря, не понимаю, как клуб собирается развиваться.