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Сегодня, 16:00

Экс-игрок «Ротора»: «После первого поражения тренер начал делать что-то необъяснимое»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Бывший полузащитник «Ротора» Олег Алейник в интервью «СЭ» высказался о том, что происходит с волгоградской командой.

— «Ротор» — не чужой для вас клуб, однако последнее пребывание в нем удачным для вас не назовешь. С вами расстались после первой части сезона при довольно загадочных обстоятельствах. Почему?

— Просто одному человеку не нужны в команде люди со своей позицией и своим мнением. Он решил избавиться от меня, Козлова, Мартусевича... У меня только такое объяснение. Вроде все хорошо шло поначалу. А потом у этого человека что-то случилось в голове... Резко все поменялось в его настроении.

— Человек — это главный тренер команды Алексей Стукалов?

— Конечно. Именно он.

— «Ротор» очень бодро стартовал в этом сезоне, набирал очки. Что произошло потом?

— Большинство игроков — молодые ребята. Они ранее не выступали на таком великолепном стадионе, какой есть в Волгограде, при такой отличной поддержке зрителей. Считаю, в первых турах они играли на эмоциях, на кураже, побеждали. Пошло-поехало. И коллектив, казалось, был довольно сплоченный. Но как только потерпели первое поражение — от «Алании-2» — главный тренер Стукалов начал делать что-то не совсем объяснимое. Тасовать состав, ставить своих людей и так далее.

— Не помогло?

— Потом сыграли вничью с «Дружбой», и мне позвонил главный тренер. Сказал, что хочет поставить меня в стартовый состав на матч с махачкалинским «Легионом». Ответил ему: «Я готов. Не вопрос. Мы выиграем этот матч». В итоге победили с крупным счетом, а меня почему-то опять убрали из состава...

— Почему?

— Никто ничего не объяснил! Но негативные процессы в клубе, команде уже пошли. Вскоре у Стукалова начались разногласия со спортивным директором Федором Щербаченко.

— Из-за чего?

— Стукалов хотел полной власти, всех полномочий, как-то завидовал, что ли, Щербаченко. На Федора Анатольевича оказывалось давление со стороны руководства, так как ни качество игры, ни результат никого не устраивали. Щербаченко прикрывал Стукалова длительное время, но затем понял, что это ни к чему хорошему не приведет.

Вот говорят, что Щербаченко кричал на игроков в раздевалке. Этого я никогда не слышал. Выдумки чистой воды. Нет, Щербаченко просто заходил и подбадривал, не более того. Просто дело все в том, что Стукалов хотел все взять в свои руки. Это его непонятные амбиции. Что ж, он своего добился...

Олег Алейник. «Готов к проверке на полиграфе». Отчисленный из «Ротора» футболист отвечает на обвинения в договорняках
Олег Алейник
Футбол
ФК Ротор
Алексей Стукалов
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