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Денис Бояринцев: «Хочется дальше двигаться и что-то еще выиграть в своей тренерской карьере»

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Главный тренер «Новосибирска» Денис Бояринцев подвел личные итоги 2022 года.

«Если подводить личные итоги, то в первую очередь хочется вспомнить победу с «Родиной» во Второй лиге и выход в ФНЛ, это самое важное профессиональное событие в этом году для меня, — приводит «РБ Спорт» слова Бояринцева. — Сейчас я попал в клуб «Новосибирск» — здесь ставят высокие цели, я соскучился по работе, хочется дальше двигаться и что-то еще выиграть в своей тренерской карьере.

А если же рассуждать как болельщик, то в 2022 году был чемпионат мира, это приковало к экранам телевизоров всех любителей футбола, для болельщиков это, наверняка, было самым запоминающимся событием в уходящем году».

В этом году Бояринцев сумел вывести «Родину» в ФНЛ, в июне специалист покинул клуб, а в ноябре возглавил «Новосибирск», с которым подписал контракт на полтора года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
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