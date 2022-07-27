Ларин рассказал о зарплате тренеров детских команд

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин пришел на заседание в Замоскворецкий суд Москвы.

«Я всегда ставил проблему финансирования детского футбола. По всей России эта система работает неправильно. Чтобы ничего не нарушать, тренер должен тренировать 60 человек для нормальной зарплаты. Но выхлопа от этого не будет. Нужен тренер по физподготовке, по вратарям и так далее. Тренер по вратарям работает с 3 парнями, и по нормам его зарплата будет 5 тысяч рублей», — сказал Ларин.

Следствие обвиняет Ларина в мошенничестве в особо крупном размере. Отмечается, что из бюджета Москвы субсидий на выполнение государственного задания интернату «Чертаново» в 2019 году выделено 452 094 543 рубля, а в 2020 году — 382 900 254 рубля.