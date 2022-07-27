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Сегодня, 15:57

«Химику» присудят победу в матче со «Спартаком» из Костромы из-за незаявленного игрока

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о решении комиссии по матчу ФНЛ-2 между дзержинским «Химиком» и «Спартаком» из Костромы.

«Химик» подал протест на матч с костромским «Спартаком» из-за участия в матче незаявленного игрока Кирилла Бабаева.

«Химику» присудят победу со счетом 3:0. «Спартак» Кострома будет оштрафован на 50 тысяч условно за неправомерное участие в матче игрока, аннулировать результат. Футболист Бабаев не был включен в электронную заявку клуба. Он вышел на футбольное поле на 93-й минуте", — сказал Григорьянц корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

ФК Спартак (Кострома)
ФК Химик (Дзержинск)
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