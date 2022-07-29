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Сегодня, 14:10

Ещенко — о переходе в «Знамя»: «Может так сыграю, что еще позовут в Премьер-лигу!»

Владимир Пушкарев
,  
Владислав Флегонтов
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Бывший защитник «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» прокомментировал переход в ногинское «Знамя».

«Нужно же поддерживать форму! Вопросов финансов? Нет, это не главное. Тем более в этой команде играет мой друг — Ренат Янбаев. Он меня и пригласил. Срок контракта? Секретная информация. На один сезон? Посмотрим! Может, так сыграю, что в Премьер-лигу еще позовут!», — сказал Ещенко «СЭ».

В июле Ещенко стал заместителем технического директора академии московского «Спартака» после ухода из тренерского штаба клуба. В январе он заявлял об окончании карьеры игрока. «Знамя» играет в группе 3 второй лиги.

Андрей Ещенко
Футбол
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