Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 23:05

Белоруков — об отставке главного тренера «Амкара»: «Удивило, что его сняли после первого тура, прошедшего весной»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший футболист «Амкара» Дмитрий Белоруков отреагировал на отставку главного тренера пермского клуба Рустема Хузина.

«Удивило, конечно, что тренера сняли после первого тура, прошедшего весной. Это выглядит нелогично. Можно было дать время, или тогда увольнять надо было до сборов. А так, попереживал за Хузина, порадовался за Черенчикова, потому что обоих знаю и уважаю», — приводит «РБ Спорт» слова Хузина.

Также он высказался о перспективах нынешнего «Амкара».

«Так скажу, у них есть возможность выйти в первую лигу — финансы, состав хороший подобрали. Что-то не получалось. Руководство, наверное, это увидело, и решилось на перестановки. Смена тренера — для того чтобы дать команде встряску, и я уверен, что все у них может получиться», — добавил экс-игрок клуба.

На данный момент «Амкар» занимает второе место в группе 4 второй лиги.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-belorukov-udivilo-chto-trenera-amkara-snyali-posle-pervogo-vesennego-tura/
Дмитрий Белоруков
ФК Амкар
0
Читайте также
«Терпеть не могу это!» Легендарный Гретцки обвинил Кузнецова в неуважении
«Крылья» погубил несчастный случай. ЦСКА — в финале Пути РПЛ благодаря позднему автоголу
Си Цзиньпин призвал мировое сообщество к мирным переговорам по Украине
МИД Китая призвал НАТО взять на себя ответственность за конфликт на Украине
Треповой вызвали «скорую» после девятичасового допроса
«Отступая, ВФУ бросают своих мобилизованных на убой»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Широков высказал свое мнение о реформе второй лиги
Новости
RSS RSS
Все новости