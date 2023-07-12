Арбитр РПЛ Турбин назначен на матч второй лиги

Определены арбитры матчей 1-го тура дивизиона А второй лиги. Часть их будут судить рефери и ассистенты РПЛ, сообщает сайт 2fnl. Назначения получили:

Группа «Золото»

«Волга» — «Велес» — Евгений Буланов (Саранск), Андрей Кужелев (Пикалево), Федор Валявин (Саратов), резервный судья Екатерина Чернова (Ульяновск);

«Динамо-Брянск» — «Краснодар-2» — Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), Денис Березнов, Максим Каюмов (оба — Москва), резервный судья Сергей Злыднев (Брянск);

«Спартак» К — «Иртыш» — Артур Федоров (Петрозаводск), Андрей Болотенков (Москва), Павел Новиков (Санкт-Петербург), резервный судья Юлия Криворотова (Кострома);

«Чайка» — «Уфа» — Евгений Турбин (Московская область), Андрей Образко (Ставрополь), Константин Шаламберидзе (Москва), резервный судья Денис Вешняков (Песчанокопское);

«Муром» — «Ротор» — Роман Сафьян, Артем Перов, Алексей Ермилов (все — Москва), резервный судья Валентин Туршаков (Владимир).

Группа «Серебро»

«Авангард» — «Чертаново» — Иван Сиденков (Санкт-Петербург), Юрий Ярушкин (Вологда), Андрей Пелых (Санкт-Петербург), резервный судья Владислав Смицкой (Курск);

«Родина-2» — «Форте» — Роман Галимов (Улан-Удэ), Денис Петров (Астрахань), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья Иван Кулагин (Москва);

«Салют Белгород» — «Текстильщик» — Александр Машлякевич, Илья Елеференко (оба — Москва), Андрей Гурбанов (Краснодар), резервный судья Андрей Тарасевич (Белгород);

«Новосибирск» — «Металлург» — Андрей Фисенко (Владивосток), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), Дмитрий Маликов (Новоалтайск), резервный судья Иван Медведев (Новосибирск);

«Челябинск» — «Амкар-Пермь» — Игорь Панин (Московская область), Дмитрий Сафьян, Виктор Медведев (оба — Москва), резервный судья Артем Назмутдинов (Челябинск).