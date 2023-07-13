Агент Обрадовича заявил, что игрок не перейдет в «Черноморец»

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что Милан Обрадович не перейдет в «Черноморец».

«Переговоры прекращены, «Черноморец» остановился на другой кандидатуре. Так что пока Милан остается в «Яворе», мы ищем другие варианты. Предложений из России в данный момент нет», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 34 матча. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.