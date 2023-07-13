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Сегодня, 19:57

Агент Обрадовича заявил, что игрок не перейдет в «Черноморец»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что Милан Обрадович не перейдет в «Черноморец».

«Переговоры прекращены, «Черноморец» остановился на другой кандидатуре. Так что пока Милан остается в «Яворе», мы ищем другие варианты. Предложений из России в данный момент нет», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 34 матча. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obradovicha-peregovory-prekrashheny-chernomorets-ostanovilsya-na-drugoj-kandidature/
Футбол
Милан Обрадович
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