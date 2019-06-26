"Анжи" будет проводить домашние матчи на резервном поле "Анжи Арены"

"Анжи" в своем Инстаграме сообщил, что команда будет проводить домашние матчи на резервном поле стадиона "Анжи Арена". Ранее стало известно, что махачкалинский клуб будет выступать в Олимп-ПФЛ в следующем сезоне. По итогам прошлого сезона команда покинула премьер-лигу, после чего клуб не прошел лицензирование для выступления в ФНЛ.

- Во вторник, 25 июня, "Анжи" вышел из отпуска и приступил к подготовке к новому сезону. Команда проведет двухнедельный сбор на полях "Анжи Арены". Домашние матчи в сезоне-2019/2020 "Анжи" будет проводить на резервном поле "Анжи Арены" с искусственным покрытием, где раньше свои домашние матчи проводила молодежная команда "Анжи", - говорится в сообщении клубного Инстаграма. - ФК "Анжи" благодарит руководство стадиона, которое в очередной раз пошло клубу навстречу и помимо искусственного поля для проведения домашних матчей предоставило команде натуральное поля для тренировок. На "Анжи Арене" есть все условия для полноценной подготовки команды: помимо тренировочных полей в комплекс стадиона входит тренажерный зал, бассейн, сауна, раздевалки.