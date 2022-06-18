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Сегодня, 14:07

Алаев сообщил, что «Томь» на данный момент не имеет лицензии для участия в ФНЛ-2

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Генеральный секретарь РФС Александр Алаев заявил в разговоре с корреспондентом «СЭ», что у «Томи» на данный момент нет лицензии для участия в ФНЛ-2.

«Футбольный клуб «Томь» на сегодняшний день не имеет лицензии для участия в ФНЛ-2. Это печальная история. Надеюсь, что клуб проведет ревизию своей финансовой деятельности и вернет профессиональный статус. Мне бы очень хотелось, чтобы «Томь» и «Ротор» играли в первой лиге, но они не получили лицензии. Решение уже принято, практически единогласно. Решение согласовано президиумом ФНЛ. Решение утверждено бюро исполкома. Уже состоялась жеребьевка календаря, тема закрыта.

Надеюсь, что «Томь» сохранит профессиональный статус и примет участие во второй лиге. Надеюсь, что «Ротор» вернется в первую лигу по спортивному принципу. Такой клуб должен в высших дивизионах», — сказал Алаев.

3 июня апелляционный комитет РФС отказал «Томи» в лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Из-за этого клуб подал заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2 (бывшая ПФЛ).

По итогам текущего сезона ФНЛ «Томь» заняла 14-е место.

ФНЛ
ФК Томь
Александр Алаев
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