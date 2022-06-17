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Сегодня, 15:04

Булыкин: «Наконец, мои слова начали до людей доходить. «Казанка» в принципе не нужна»

Александра Ланцетова
Корреспондент
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал информацию о том, «Локомотив-Казанка» не заявился на новый сезон ФНЛ-2.

«Наконец, то, о чем я говорил три года назад, начало до людей доходить. И люди начинают обращать внимание на собственных воспитанников и как можно быстрее их отправлять в команду мастеров. «Казанка» в принципе не нужна, единственное — там были плюсы в заявке. Лучше хороших футболистов отправлять в какие-то другие клубы РПЛ или еще куда-то в аренду. Я в целом согласен с закрытием. Многие говорят, что можно было бы поменять одного легионера на жизнь «Казанки» и не покупать новых, но я все равно не вижу смысла в этом, когда у нас есть молодежный чемпионат», — сказал Булыкин «СЭ».

О решении по «Казанке» сообщил официальный сайт «Локомотива». По итогам минувшего сезоне ФНЛ-2 московский клуб занял последнее место в группе 2.

ФК Локомотив (Москва)
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