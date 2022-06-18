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Сегодня, 16:05

Юрий Семин не стал комментировать возможное закрытие «Казанки»

Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
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Российский тренер Юрий Семин после матча за женский Суперкубок России между «Локомотивом» и ЦСКА (2:1) прокомментировал возможное закрытие «Казанки».

«Закрытие «Казанки»? Вы посмотрите, какие девчонки хорошие, как играли замечательно! Только про игру девчонок могу сказать», — сказал Семин.

Ранее стало известно, что «Локомотив-Казанка» не заявился на новый сезон ФНЛ-2. По итогам минувшего сезоне ФНЛ-2 московский клуб занял последнее место в группе 2.

ФК Локомотив-Казанка
Юрий Семин
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