Футбол
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Новости
Группа 1 Группа 2 Группа 3 Группа 4 Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
ФНЛ-2

Сегодня, 19:18

Агент Обрадовича заявил, что «Черноморец» и «Явор» обсуждают трансфер футболиста

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Футбольный агент Младен Ратковица заявил, что переговоры между «Черноморцем» и «Явором» по трансферу Милана Обрадовича продолжаются.

«Клубы начали переговоры, обсуждается трансфер, различные опции, ждем, к чему это приведет. Как только они согласуют трансферную стоимость, можно будет обговаривать уже следующие шаги», — приводит слова Ратковица «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 23-летний футболист провел за «Явор» 34 матча. Действующий контракт защитника с сербским клубом рассчитан до лета 2025 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-obradovicha-chernomorets-i-yavor-obsuzhdayut-transfer-milana/
Футбол
Милан Обрадович
1
0
Читайте также
Щербакова впервые высказалась после слухов о возвращении в спорт. Что она заявила?
Костомаров опубликовал новое видео о восстановлении из больницы
Сын актера Ефремова выпал из окна в Москве
В Кремле ожидают более подробных данных о задержании хоккеиста РФ в Польше
Залужный назвал бесящими заявления о медленном контрнаступлении Украины
Чего достигла Россия в области продбезопасности: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Матч "Чайка" - "Черноморец" - не договорняк. Это стимулировняк
Матчем ПФЛ займется МВД
"Торпедо" показало новую арену
Шевченко на матче ПФЛ
Григорян читает стихи. Про детей и душу
Зачем Григорян "закрывал" свой "Арарат"
Будущее "Арарата". Нервничал ли СуперПав?
"Спартак-2" наградили золотыми медалями
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бушманов станет главным тренером «Велеса»

Олег Кононов может возглавить «Сатурн»
Новости
RSS RSS
Все новости