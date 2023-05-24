Адвокат Калинов рассказал, может ли экс-директор «Чертаново» Ларин вернуться под стражу

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов прокомментировал информацию о том, что экс-директора академии «Чертаново» Николая Ларина освободили из тюрьмы.

«На мой взгляд, прокуратура обжаловать это решение не может, но утверждать на сто процентов нельзя. Прокурор может написать апелляционное представление на решение суда с просьбой отменить его. Тогда решение может быть изменено, и Ларину назначат реальное лишение свободы. Но однозначно сказать, что так будет, нельзя. Для обжалования у прокурора есть десять дней. Если ему вновь назначат наказание в виде реального лишения свободы, то каждые два дня в СИЗО ему зачтут за один день лишения свободы. Например, если он пробыл в СИЗО год, будет считается, что он отбыл наказание», — цитирует Калинова «Газета.Ru».

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В среду, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.