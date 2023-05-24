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Тукманов считает, что Ларин может работать в клубах РПЛ

Алина Савинова
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Бывший генеральный директор РФС Александр Тукманов отреагировал на новость об освобождении из-под стражи экс-директора академии «Чертаново» Николая Ларина.

«Я рад этому решению. Николай — футбольный человек. Он много сделал для футбола и еще может много сделать. Я считаю, что это справедливое решение. Все-таки футболисты за него вступились. Много голосов поддержки раздавалось в его адрес. Это очень хорошее решение», — приводит «Спорт День за Днем» слова Тукманова.

Также он ответил на вопрос, можно ли будет увидеть Ларина в клубах РПЛ.

«Конечно. Он человек опытный. У него много воспитанников, и он хороший управленец. Николая надо использовать по прямому назначению. Он может и должен работать в футболе», — добавил экс-гендиректор РФС.

В сентябре прошлого года Замоскворецкий суд Москвы признал Ларина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В среду, 24 мая, Мосгорсуд принял апелляцию защиты на переквалификацию статьи и заменил приговор на условный.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/tukmanov-larin-mozhet-rabotat-v-klubakh-rpl
Футбол
РПЛ
ФК Чертаново
Александр Тукманов
Николай Ларин
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