38-летний Павлюченко забил за «Знамя» в ПФЛ

Ногинское «Знамя» уступило «Рязани» в матче 4-го тура Олимп-ПФЛ в группе «Центр» — 1:2. Единственный мяч за «Знамя» провел 38-летний экс-форвард сборной России Роман Павлюченко. В составе клуба из Ногинска также вышел бывший защитник национальной команды России Ренат Янбаев.

Первенство России

Олимп — ПФЛ

Группа 3 («Центр»)

4-й тур

«Авангард» (Курск) — «Химки-М» (Химки) — 3:2 (1:0)

Голы: Польщиков, 11 — в свои ворота (1:0). Подоляк, 48 (2:0). Оленев, 63 — с пенальти (2:1). Массуренко, 73 (2:2). Войнов, 89 (3:2).

«Знамя» (Ногинск) — «Рязань» — 1:2 (0:2)

Голы: Журавлев, 6 (0:1). Фасхутдинов, 41 — с пенальти (0:2). Павлюченко, 63 (1:2).

Удаление: Белов (З), 81.

«Калуга» — «Квант» (Обнинск) — 2:0 (1:0)

Голы: Волгин, 42 (1:0). Суханов, 47 — с пенальти (2:0).

«Сокол» (Саратов) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 4:0 (1:0)

Голы: Перченок, 26 (1:0). Хлебородов, 47 (2:0). Бугаенко, 57 (3:0). Кабутов, 76 (4:0).

«Сатурн» (Раменское) — «Металлург» (Видное) — 1:0 (0:0)

Гол: Тявин, 60.

«Салют» (Белгород) — «Красный» (Смоленск) — 0:0

«Строгино» (Москва) — «Металлург» (Липецк) — 2:3 (1:1)

Голы: Фролов, 35 (0:1). Костюков, 40 (1:1). Войдель, 47 (1:2). Парфенов, 60 (2:2). Пономарев, 73 (2:3).

Удаление: Викторов (М), 62.

«Факел-М» (Воронеж) — «Химик-Арсенал» (Новомосковск) — 0:2 (0:0)

Голы: Кудинов, 83 (0:1). Антипов, 90+4 (0:2).

Удаление: Крюков (Ф), 72.