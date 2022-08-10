Генеральный директор «Рубина» Сайманов сообщил, что Дзюба перейдет в иностранный клуб

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что российский нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в иностранном клубе.

«Сейчас его нет в расположении «Рубина», он покинул Казань перед игрой с «Уфой», — приводит ТАСС слова Сайманова. — Он не обещал приехать снова. Если приедет, то приедет, я вообще ни на что не рассчитываю, у меня есть команда, которая играет. Причем здесь Артем Дзюба? По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб».

33-летний российский форвард в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским «Рубином».