Футбол
Трансферы
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото
Главная
Футбол
Трансферы

Сегодня, 20:05

Генеральный директор «Рубина» Сайманов сообщил, что Дзюба перейдет в иностранный клуб

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Артем Дзюба.
Фото Джалиль Губайдуллин, ФК «Рубин»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов сообщил, что российский нападающий Артем Дзюба продолжит карьеру в иностранном клубе.

«Сейчас его нет в расположении «Рубина», он покинул Казань перед игрой с «Уфой», — приводит ТАСС слова Сайманова. — Он не обещал приехать снова. Если приедет, то приедет, я вообще ни на что не рассчитываю, у меня есть команда, которая играет. Причем здесь Артем Дзюба? По моей информации, он уйдет куда-то в иностранный клуб».

33-летний российский форвард в мае объявил об уходе из «Зенита» на правах свободного агента, но до сих пор не определился с новым клубом. Дзюба поддерживал форму, тренируясь с казанским «Рубином».

Источник: https://tass.ru/sport/15443233
Артем Дзюба
Футбол
Первая лига
ФК Рубин (Казань)
Рустем Сайманов
1
4
Трансферы: главные сделки, все переходы, последние новости
Читайте также
Стоит ли паниковать из-за повышенного холестерина? Мнение эксперта
Фото с флагом Украины и получение паспорта Израиля. Кто из звезд российского спорта первым поменял гражданство
Материалы сюжета: Артем Дзюба покинул «Зенит»: где продолжит карьеру форвард?
Генеральный директор «Рубина» Сайманов сообщил, что Дзюба покинул расположение клуба
Аршавин считает, что Дзюба не может найти себе клуб из-за высоких требований по зарплате
Газизов выразил уверенность в том, что Дзюба вскоре найдет себе команду
Слуцкий устал от вопросов про Дзюбу в «Рубине»
В «Рубине» рассказали о тренировках Дзюбы с командой
Петржела объяснил, почему Дзюба не может найти себе новый клуб: «Ни одна команда не хочет его!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ювентус» хочет завершить трансфер Депая на этой неделе
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости