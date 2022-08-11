«Монако» арендовал у «Челси» Маланга Сарра

Защитник «Челси» Маланг Сарр продолжит карьеру в «Монако». Клуб лиги 1 объявил об аренде 23-летнего француза на один год. После истечения срока аренды у монегасков будет право выкупа игрока.

«Мы очень рады приветствовать Маланга в нашем клубе. Его изумительная техника и универсальность позволят укрепить оборону «Монако». В свои 23 года Маланг отлично знаком с чемпионатом Франции. Мы убеждены, что его опыт и навыки окажут неоценимую помощь команде в достижении ее целей в этом сезоне», — отметил спортивный директор «Монако» Пол Митчелл.

В прошлом сезоне французский футболист сыграл за «Челси» 22 матча во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.