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Сегодня, 04:23

«Ювентус» хочет завершить трансфер Депая на этой неделе

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Ювентус» рассчитывает завершить сделку по переходу Мемфия Депая из «Барселоны» на этой неделе, сообщает Relevo.

По информации источника, туринский клуб заплатит за 28-летнего голландца «символический гонорар». Игроку предложена зарплата в размере 6 миллионов евро и двухлетний контракт.

Действующий контракт Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Депай провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.

Мемфис Депай
ФК Барселона
ФК Ювентус
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