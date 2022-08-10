«Ювентус» хочет завершить трансфер Депая на этой неделе

«Ювентус» рассчитывает завершить сделку по переходу Мемфия Депая из «Барселоны» на этой неделе, сообщает Relevo.

По информации источника, туринский клуб заплатит за 28-летнего голландца «символический гонорар». Игроку предложена зарплата в размере 6 миллионов евро и двухлетний контракт.

Действующий контракт Депая с каталонцами действует до 30 июня 2023 года.

В прошлом сезоне Депай провел 37 матчей за испанскую команду во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 2 голевые передачи.