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Сегодня, 00:00

Дерби ЦСКА — «Спартак»: главный нерв весны

ЦСКА и «Спартак» сыграют в 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России
Вячеслав Короткин
Заместитель главного редактора
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Фото Александр Федоров, «СЭ»
ЦСКА: ориентировочный состав.
«Спартак»: ориентировочный состав.
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Сегодня в четвертьфинале БЕТСИТИ Кубка России армейцы примут красно-белых. Для обеих команд этот турнир — последний шанс взять трофей в этом сезоне.
БЕТСИТИ Кубок России. 1/4 финала
20 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Спартак

Есть у «Спартака» одна весенняя традиция. Которая не нравится ни болельщикам красно-белых, ни футболистам, ни тренерам, ни руководителям. Но она существует — и часто вызывает язвительные шутки поклонников других команд. Суть ее в следующем: когда шансы на титул в РПЛ уже потеряны, начинается «моление» на Кубок. Вот он, шанс спасти сезон и все исправить!

Вот только не было еще ни одного случая в российской истории, когда спартаковцы «спасали» и «все исправляли». Ни одного! Да и вообще последний успех во втором по значимости национальном турнире датирован 2003 годом, когда финал кубкового соревнования на полгода опережал финиш чемпионата. Целое поколение игроков успело начать, побыть перспективными, не взять Кубок и завершить карьеру.

Александр Соболев и&nbsp;Паоло Ваноли. Квадратный «Спартак». Что не так с командой Ваноли перед кубковым дерби с ЦСКА

Но деваться Паоло Ваноли и К° действительно некуда — и в нынешнем апреле, как много раз до этого, каждый следующий шаг по сетке означает сохранение возможности выиграть хоть что-нибудь. Вылет же — окончательный провал сезона. И это в год 100-летия клуба.

Впрочем, для стоящего гораздо выше в таблице РПЛ ЦСКА продвижение по Кубку имеет точно такое же значение. Безусловно, армейцы остаются в игре за медали премьер-лиги — точнее, за бронзу, поскольку отрыв «Зенита» (11 очков) и «Динамо» (8) за пять туров до завершения первенства не позволяет рассчитывать на большее. Конечно, по итогам чемпионата красно-синие при любом раскладе окажутся выше «Спартака», и намного. Да, их футбол сейчас гармоничнее и зрелищнее. Но именно взять трофей, вписать новую строку в историю успехов ПФК коллектив братьев Березуцких, как и «заклятые друзья» из Тушина, может только в Кубке.

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Понятно, что любое дерби — игра от ножа. Вне зависимости от статуса соревнований, занимаемых мест, стадий. Но сейчас, когда над обоими соперниками довлеет фраза «Все или ничего!», оно приобретает особый подтекст, вызывает еще большее напряжение и заряженность футболистов. А ведь это в конечном счете именно то, что нужно болельщикам. Не уступать ни сантиметра газона, вгрызаться в каждый мяч, как будто единоборство — последнее в карьере, «душить» оппонента всеми доступными средствами — вот это настоящее дерби!

Хочется верить, что таким и получится кубковое четвертьфинальное. Без рассуждений «кому больше нужно», а с ярким интересным футболом. Успех способен придать победителю такой заряд, какого может хватить даже до финала.

Вперед, ЦСКА!

Вперед, «Спартак»!

Ориентировочный состав ЦСКА.
ЦСКА: ориентировочный состав.
Ориентировочный состав «Спартака».
«Спартак»: ориентировочный состав.
Футбол
БЕТСИТИ Кубок России
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр
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