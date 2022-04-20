Продолжится ли кризис ЦСКА в дерби со «Спартаком»? Разбор ключевых ошибок

Команда Березуцких аномально много пропускает.

ЦСКА так мощно рванул после рестарта (четыре победы подряд с общим счетом 11:2 действительно впечатляли), что казалось: на финише команда Березуцких обгонит «Динамо» и, возможно, даже поучаствует в чемпионской гонке. Все испортили матчи с аутсайдерами: ЦСКА чудом ушел от поражения с «Уралом», проиграл «Химкам» и упустил победу в Уфе.

Перед кубковом дерби со «Спартаком», в котором армейцы могут прервать неудачную серию, «СЭ» разбирается в причинах весеннего спада ЦСКА.

Персональные ошибки

Если детально разобрать пропущенные мячи ЦСКА в последних трех матчах, то выяснится, что они делятся на два типа.

Первый — провалы в опорной зоне. Центральные полузащитники часто теряют концентрацию в середине: упускают опекаемых игроков, позволяют закидывать мячи себе за спину и проигрывают борьбу в отсутствии надежной подстраховки. Неудивительно, что соперники строят атаки через центральную зону и держат хавбеков красно-синих в постоянном напряжении.

20.04.2022 | ЦСКА — Спартак

Например, в матче с «Уралом» после неточного паса Языджи Шатов подловил на неосторожном приеме Медину, а Егорычев продвинулся к штрафной и отпасовал на Гаджимурадова, который ворвался в пустую зону, подкинул мяч вдоль ворот, и тот рикошетом от Бийола залетел в ворота. А Магнуссон, вместо того чтобы вернуться на фланг, в это время сигнализировал об офсайде и никак не помешал сопернику забить.

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

Похожий момент случился и в игре с «Химками». После длинной передачи Волкова Фернандес махнул мимо мяча — это позволило Кухарчуку развернуться и покатить на Руденко в свободную зону.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Четвертый гол «Химок» — копия второго. После отбора Сабовича Главчич отдал в касание на Руденко — форвард убежал, выключив из игры всю защитную линию армейцев, и опять забил.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Второй тип ошибок — действия защитников на втором этаже и в игре на подборе.

Например, в матче с «Уралом» Гаджимурадов, удачно сыграв на отскоке, убрал Медину и пробил из-за штрафной. Мяч попал в штангу и отскочил так, что Бикфалви смог сложиться и пробить в падении. Ни первый, ни второй удар никто не заблокировал, несмотря на численное преимущество ЦСКА.

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

В моменте с голом Бикфалви непонятно, что делал Бийол — мало того, что защитник опоздал с блокировкой удара, так в последний момент еще и отвернулся от мяча. Через секунду тот оказался в сетке.

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

Эпизод матча ЦСКА — «Урал».

Самую яркую комбинацию разыграли «Химки»: Руденко забросил в штрафную, Идову в касание скинул на Главчича, который после паузы зарядил в девятку. Претензия к обороне ЦСКА все та же: почему, учитывая огромный перевес по количеству человек около штрафной, никто не опекал Главчича и даже после его финта не выдвинулся навстречу?

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Эпизод матча «Химки» — ЦСКА.

Никитин в Уфе тоже забивал Акинфееву с минимальными помехами. Фукс был единственным, кто в моменте с голом находился рядом. Но он же сдерживал Саплинова и из-за этого плохо сориентировался по направлению полета мяча.

Эпизод матча «Уфа» — ЦСКА.

Эпизод матча «Уфа» — ЦСКА.

Причины спада

«Причина в расслабленности и усталости? Возможно, и то и другое. Не радует, что в последних двух играх пропустили много мячей, что на нас не похоже. Будем разбирать ошибки», — говорил Алексей Березуцкий после поражения от «Химок» (2:3). Через неделю команда пропустила снова — от «Уфы».

Хотя оборона ЦСКА в этом сезоне казалась сильной стороной команды — после 22 туров у армейцев было всего 18 пропущенных мячей. После 25-го тура их стало 25. Удивительно, как буквально за несколько матчей защитники красно-синих растеряли концентрацию и форму.

Причем нельзя сказать, что оборона ЦСКА развалилась тотально — командная структура сохранилась. Ключевая проблема — в собственной невнимательности. По системе xG ЦСКА в матчах с «Уралом», «Химками» и «Уфой» позволил соперникам наиграть примерно на четыре гола, а в реальности пропустил семь. В большинстве случаев проблемы начинаются в финальной трети и не являются системными.

Разовые потери концентрации выбили ЦСКА из борьбы за золото, но шанс на трофей в этом сезоне остается. Кубковый матч со «Спартаком» станет новой проверкой для команды Алексея Березуцкого и покажет не только эффективность работы над ошибками, но и умение армейцев выходить из кризиса в важнейшие моменты.