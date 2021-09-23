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ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» в матче БЕТСИТИ Кубка России

16:10
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ЦСКА в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России обыграл «Зенит-Ижевск» со счетом 4:0.

Голами в составе победителей отметились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бактиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.

ЦСКА с 3 очками делит с липецким «Металлургом» первое место в группе 10, «Зенит-Ижевск» в двух играх не набрал очков.

БЕТСИТИ Кубок России

Группа 10

«Зенит Иж» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2)

Голы: Ахметов, 9 (0:1). Кучаев, 24 (0:2). Зайнутдинов, 76 (0:3). Заболотный, 90+1 (0:4).

«Зенит Иж» (Ижевск): Березин, Соблиров, Кибардин (Сапов, 69), Мырзаков, Панченко, Балкизов, Фаррахов, Краснов, Шабичев (Симонов, 46), Дворников, Русских.

ЦСКА (Москва): Тороп, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Мухин (Зайнутдинов, 64), Дауров (И.Обляков, 74), Каптилович, Бохинен, Яковлев (Заболотный, 64), Багринцев (Чалов, 64).

Предупреждения: Мырзаков, 18. Кучаев, 57.

Судья: Смолин (Великий Устюг).

23 сентября. Ижевск. Стадион «Центральный стадион Зенит».

Зенит Иж — ЦСКА

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Александр Кравченко все материалы автора

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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