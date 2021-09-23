ЦСКА разгромил ижевский «Зенит» в матче БЕТСИТИ Кубка России
ЦСКА в матче группового этапа БЕТСИТИ Кубка России обыграл «Зенит-Ижевск» со счетом 4:0.
Голами в составе победителей отметились Ильзат Ахметов, Константин Кучаев, Бактиер Зайнутдинов и Антон Заболотный.
ЦСКА с 3 очками делит с липецким «Металлургом» первое место в группе 10, «Зенит-Ижевск» в двух играх не набрал очков.
БЕТСИТИ Кубок России
Группа 10
«Зенит Иж» (Ижевск) — ЦСКА (Москва) — 0:4 (0:2)
Голы: Ахметов, 9 (0:1). Кучаев, 24 (0:2). Зайнутдинов, 76 (0:3). Заболотный, 90+1 (0:4).
«Зенит Иж» (Ижевск): Березин, Соблиров, Кибардин (Сапов, 69), Мырзаков, Панченко, Балкизов, Фаррахов, Краснов, Шабичев (Симонов, 46), Дворников, Русских.
ЦСКА (Москва): Тороп, Набабкин, Ахметов, Кучаев, Бистрович, Мухин (Зайнутдинов, 64), Дауров (И.Обляков, 74), Каптилович, Бохинен, Яковлев (Заболотный, 64), Багринцев (Чалов, 64).
Предупреждения: Мырзаков, 18. Кучаев, 57.
Судья: Смолин (Великий Устюг).
23 сентября. Ижевск. Стадион «Центральный стадион Зенит».
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