Паршивлюк высказался о победе «Динамо» в матче Кубка России

Защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк высказался о разгромной победе команды в матче БЕТСИТИ Кубка России со ставропольским «Динамо» (6:0).

«Приятные чувства, конечно. Очень рад, горжусь, что тренеры доверили мне капитанскую повязку. С трепетными чувствами выводил команду на поле и очень рад, что удалось добиться победы. В подобных матчах, когда приезжает команда премьер-лиги, клубам из низших дивизионов нечего терять, ведь для них это матч сезона. Пришло много болельщиков, так что на стадионе была хорошая атмосфера. Мы профессионально отнеслись к своему делу, выполнили все, о чем договаривались, отсюда такой результат.

Игра давалась, чувствовали себя раскрепощенно, поэтому можно было активнее идти в атаку и чуть-чуть оголять зоны сзади. Все получалось, забили красивые голы и порадовали болельщиков. Была небольшая ротация — кто-то сыграл тайм, кто-то побольше. По прошедшей встрече и не скажешь, что у нас был матч три дня назад. Надеюсь, что с «Рубином» все будут такими же свежими и при наших болельщиках мы добьемся результата, который их порадует», — цитирует Паршивлюка пресс-служба клуба.

27 сентября «Динамо» сыграет с «Оренбургом» в матче 3-го тура группового этапа БЕТСИТИ Кубка России.