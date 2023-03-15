«Динамо» в серии пенальти обыграло «Зенит» в FONBET Кубке России

«Динамо» в гостях обыграло «Зенит» в серии послематчевых пенальти в игре 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России — 1:1, пенальти — 5:4.

Первый гол в матче был забит на 10-й секунде встречи. Его автором стал голкипер «Зенита» Александр Васютин, который забил автогол.

На 36-й минуте матча счет сравнял полузащитник питерской команды Зелимхан Бакаев.

После окончания основного времени по регламенту турнира команды провели серию послематчевых пенальти.

В ней сильнее оказались футболисты «Динамо». Решающий пенальти забил Эли Даса. В составе «Зенита» свои удары не смогли реализовать Далер Кузяев и Дуглас Сантос, их парировал голкипер бело-голубых Игорь Лещук.

Таким образом «Динамо» проходит в следующую стадию Кубка России. «Зенит» покидает турнир.