Вилков рассудит "Урал" и "Спартак" в кубковом матче

Назначены арбитры и инспекторы на ответные матчи 1/4 финала Олимп - Кубка России. Встречу между "Уралом" и "Спартаком" обслужит бригада под руководством Михаила Вилкова из Нижнего Новгорода.

6 марта (среда)

"Рубин" - "Локомотив": судья - Сергей Иванов (Ростов-на-Дону); ассистенты судьи - Рашид Абусуев (Санкт-Петербург), Адлан Хатуев (Грозный); резервный судья - Станислав Васильев (Ижевск); инспектор - Сергей Фурса (Санкт-Петербург).

"Арсенал" - "Оренбург": судья - Алексей Еськов (Москва); ассистенты судьи - Дмитрий Мосякин (Москва), Николай Еремин (Москва); резервный судья - Николай Волошин (Смоленск); инспектор - Сергей Анохин (Москва).

7 марта (четверг)

"Урал" - "Спартак": судья - Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи - Роман Усачев (Ростов-на-Дону), Арам Петросян (Бронницы); резервный судья - Павел Кукуян (Сочи); инспектор - Александр Гвардис (Калининград).

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