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Сегодня, 23:01

В «Ростове» прокомментировали удаление Карпина и Онопко в матче с «Химками»

Зарина Халимхонова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин не ответил, будет ли клуб обращаться в ЭСК РФС на тему удалений главного тренера команды Валерия Карпина и члена тренерского штаба Виктора Онопко перед серией пенальти в матче с «Химками» (0:0, пенальти 7:6) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Будем ли обращаться в ЭСК? Давайте мы пересмотрим и примем решение на холодную голову», — сказал Рыскин.

Арбитр матча Алексей Сухой удалил Карпина и Онопко после завершения основного времени встречи.

Валерий Карпин
Виктор Онопко
Футбол
Кубок России
ФК Ростов
ФК Химки
Алексей Рыскин
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