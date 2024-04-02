Карпин — об удалении в матче с «Химками»: «Спросите у судьи, мне нельзя говорить»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал свое удаление в матче с «Химками» (0:0, пенальти 7:6) во втором этапе 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

«Есть ли вопросы к арбитру Сухому? Мне нельзя говорить. Меня удалили. За что? Спросите у судьи!» — сказал Карпин.

Арбитр матча Алексей Сухой удалил Карпина и члена тренерского штаба ростовчан после завершения основного времени встречи.

«Ростов» вышел в полуфинал Пути регионов Кубка России.