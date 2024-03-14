«СКА-Хабаровск» встретится с «Сочи» в 1/4 финала Пути регионов Кубка России в четверг, 14 марта. Игра пройдет на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток прозвучит в 15.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «СКА-Хабаровск» — «Сочи» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире бесплатно можно посмотреть на телеканале «Матч ТВ» и на сайте matchtv.ru. Также игры FONBET Кубка России показывает онлайн-платформа «Кинопоиск» по платной подписке.

Матч пройдет на домашнем стадионе «Сочи», так как поле в Хабаровске не готово к сезону.

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