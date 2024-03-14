Кобелев объяснил, почему «Динамо» проиграло «Зениту»

Бывший полузащитник «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев в интервью «СЭ» подвел итоги ответного матча команд в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

В прошедшей встрече победу одержал петербургский клуб со счетом 2:0. Автором забитых мячей стал нападающий Матео Кассьерра, оформивший дубль.

— Для «Динамо» все могло закончиться еще печальнее? – первый вопрос Кобелеву.

— Сложно сказать. Да, у «Зенита» было больше моментов. Но забей бело-голубые в самой концовке, и все бы началось сначала. В первом тайме хозяева, конечно, имели преимущество.

— За счет чего?

— Динамовцы неправильно располагались в обороне, много теряли мячей на чужой половине поля и получали быстрые контратаки на свои ворота. Первый гол получился слишком легким. Кассьерра убежал аж от двух защитников и реализовал свой момент. После второго гола мы уже не увидели каких-то быстрых выпадов со стороны обеих команд, все свелось к позиционному нападению.

— Все по делу?

— «Зенит» обладает более креативными исполнителями.

— Может ли «Динамо» сетовать на отсутствие Карраскаля, несправедливо удаленного в первом матче?

— Безусловно, колумбийца не хватило. Кроме того, Макаров не появился на поле. Эти двое, Бителло, Тюкавин определяли игру бело-голубых в атаке в последнее время. Но двоих из этого квартета не было. Москвичи часто сбивались на поперечные передачи, а нестандартных ходов недоставало.

— Считаете, Личка ошибся, выпустив справа в атаке Гладышева, а не Макарова?

— Нет, почему? Мы же не знаем, кто как себя чувствовал накануне игры, кто как выглядел в тренировочном процессе. Гладышев старательно отрабатывал в обороне, не забывал возвращаться назад. По-другому против «Зенита» играть нельзя. Просто в первом тайме в целом у гостей было слишком много свободных зон. После перерыва мы этого не увидели.

— Могло ли «Динамо» вытащить этот матч?

— В принципе, замены освежили игру москвичей. Вышли Смолов, Грулев. Динамовцы стали чаще грузить мячи в штрафную. Один мяч можно было забить.

«Зенит» одержал победу по сумме двух встреч (первый матч — 0:1) и вышел в полуфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России. «Динамо» продолжит выступать в Пути регионов турнира.