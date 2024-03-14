«Локомотив» сыграет с «Балтикой» в 1/4 финала Кубка России 14 марта

«Локомотив» на своем поле примет «Балтику» в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России 14 марта, в четверг. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Ключевые события встречи «Локомотив» — «Балтика» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Видеотрансляцию игры в прямом эфире покажут на телеканале «Матч Премьер» и на сайте matchtv.ru.

Первый матч между этими командами завершился вничью — 2:2.

Прогноз и ставки на матч «Локомотив» — «Балтика» читайте в нашем материале.

FONBET Кубок России по футболу: календарь, Путь РПЛ, Путь регионов, новости и статьи, фото и видео