Масалитин: «Спартак» и «Зенит» в Кубке будут играть на результат»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Зенитом» в рамках полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

«Кубок важен всем, никто от него просто так не откажется. Покажите мне команду, которая бы отказалась. Трофей уже маячит, поэтому «Спартак» с «Зенитом» будут играть на результат. Хотя, возможно, появятся ребята, которые имели мало игровой практики», — цитирует Масалитина «Газета.Ru».

Первый матч между командами в Кубке России пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20.30 по местному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.