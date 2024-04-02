Балахнин: «У «Спартака» есть шанс завоевать Кубок России»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мыслями в преддверии матчей «Спартака» и «Зенита» в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России. Он считает, что у красно-белых есть шансы завоевать трофей.

«Это Кубок, и тут могут быть любые нюансы. У «Спартака» есть шанс завоевать трофей, и он будет пытаться это использовать по максимуму. Но будет сложно, тем более, это игра с «Зенитом». Тут дело даже не в Кубке, а в самом противостоянии. Мы знаем, что были серьезные стычки, и до драк между игроками доходило. Так что будет еще и этот контекст», — цитирует Балахнина «Газета.Ru».

Первый матч между командами в Кубке России пройдет в Москве 3 апреля и начнется в 20.30 по местному времени. Ответная игра состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге.