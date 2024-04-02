Быстров о матче «Спартак» — «Зенит»: «Надо выходить сильнейшим составом и побеждать конкурента»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча в полуфинале Пути РПЛ FONBET Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

Игра пройдет 3 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 20.30 мск. Главным арбитром встречи был назначен Сергей Карасев.

«Это принципиальный матч для обеих команд. В этой ситуации нет никакого смысла беречь своих игроков. Здесь надо выходить сильнейшим составом и побеждать конкурента», — сказал Быстров «СЭ».

Ответная встреча «Зенита» и «Спартака» состоится в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене» 16-18 апреля (точные дата и время будут известны позднее).

В текущем сезоне команды провели между собой два матча в РПЛ. В игре 5-го тура «Зенит» на выезде победил «Спартак» со счетом 3:1. Встреча 19-го тура, которая прошла в Санкт-Петербурге, завершилась вничью — 0:0.